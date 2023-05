La 19enne soccorsa in discoteca non ricorda nulla. Ma la visita in Mangiagalli confermerebbe lo stupro

Milano – Troppi “non ricordo”, troppi buchi nella ricostruzione di quanto accaduto alla 19enne americana, residente a Firenze, soccorsa all’esterno di una discoteca di corso Como in stato confusionale con gli abiti macchiati di sangue. Non è riuscita a fare chiarezza su quella notte. Sentita nelle scorse ore nell’ambito dell’indagine coordinata dal pm Elisa Calanducci e dal procuratore aggiunto Letizia Mannella, la 19enne, con molti non ricordo, non ha quindi saputo fornire alcun elemento utile a capire qualcosa in più sulla violenza sessuale e, al momento, la ragazza ha preferito non sporgere denuncia.

Ieri nella tarda serata era già ripartita per la Toscana. Gli inquirenti e gli investigatori stanno attendendo gli esiti degli esami a cui la giovane è stata sottoposta durante il suo ricovero all’Svs, il Soccorso Violenza Sessuale e Domestica, della clinica Mangiagalli per capire se, in assenza di querela, si possa comunque procedere d’ufficio.

Le amiche che tre sere fa erano arrivate con lei a Milano per trascorrere la serata nel locale dovrebbero essere convocate come testimoni. Una di loro aveva raccontato che l’amica, prima di cadere a terra, priva di sensi le aveva detto "Sono stata violentata". Ad oggi c’è una indagine aperta per violenza sessuale.

Per la procura che ha analizzato la prima sommaria relazione del servizio Svs della Mangiagalli il quadro fisico è compatibile con quello di una aggressione sessuale. Per completare il puzzle, che appare complesso, mancano altri elementi sui quali la squadra mobile sta indagando. Le telecamere saranno fondamentali per fornire ulteriori tasselli a conferma della ipotesi iniziale.