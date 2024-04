San Siro, per i concerti estivi ‘coprifuoco’ alle 23.30: il piano del prefetto

Milano, 24 aprile 2024 – Per mettere d’accordo tutti, il comitato per l’ordine e la sicurezza presieduto dal prefetto Claudio Sgaraglia ha messo a punto un piano per regolamentare i concerti estivi a San Siro, da tempo al centro di polemiche. I residenti hanno più volte lamentato disturbo e disagi anche oltre la mezzanotte e in parecchi casi i cantanti stessi sono andati oltre il limite: per l’affollatissima estate 2024, dove la line up dei concerti a San Siro presenta nomi importanti, le autorità hanno definito un “coprifuoco” da seguire.

I concerti dovranno finire entro le 23:15 e mai dopo le 23.30, sia allo stadio Meazza, sia all’ippodromo di San Siro e all’ippodromo La Maura.

L'orario di 'coprifuoco' è previsto nel piano di accessibilità per i concerti e gli eventi previsti quest'anno in modo da garantire le esigenze dei residenti e quelle degli organizzatori e degli spettatori.

Analizzato oggi durante la riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza presieduto dal prefetto Claudio Sgaraglia, è il piano è il risultato di un "lungo e approfondito lavoro svolto in numerosi tavoli tecnici, coordinati dalla Prefettura, con il contributo specifico - spiegano da palazzo Dioli - del modello operativo elaborato dal Gruppo di Lavoro formato dal Comune di Milano, Politecnico di Milano e AMAT Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio e condiviso con Snaitech e Assoconcerti".

Per le strutture è determinata la capienza massima ed è fissato l'orario di conclusione degli spettacoli. Ed è inoltre previsto un aumento delle corse e un allungamento degli orari di bus e metro per facilitare l'arrivo e il ritorno a casa del pubblico, così come l'aumento dell'utilizzo di parcheggi di interscambio, con l'impegno degli organizzatori di indicare i percorsi migliori agli spettatori.