San Giuliano Milanese: investe tre ragazzi nella strada in mezzo i campi e scappa

San Giuliano Milanese, 15 giugno 2024 – Grave incidente nella notte fra venerdì 14 e sabato 15 giugno in via Marignano, strada di campagna fuori dal centro abitato di San Giuliano Milanese, nella vicinanza del confine con Melegnano.

I soccorsi in via Marignano (Canali)

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto tre ragazzi di 17 anni sarebbero stati investiti da un’auto. Il conducente della vettura si sarebbe allontanato senza prestare loro soccorso. Sul posto – forse chiamati dagli stessi giovani – si sono precipitati gli operatori del 118, con un’ambulanza e un’automedica. I feriti sono stati portati in ospedale. Non sarebbero in pericolo di vita.

Sono accorsi anche i carabinieri, che hanno eseguito i rilievi, anche per controllare la presenza di eventuali rottami o pezzi di auto persi dopo l’urto. Materiale che potrebbe aiutare a identificare il guidatore “pirata”.