Motociclista pirata. Filmati al setaccio della videosorveglianza

Sono partite dalle immagini della videosorveglianza le indagini della Polizia locale per risalire all’identità del motociclista pirata che ieri sera ha investito un 25enne. L’incidente è avvenuto tra via S.Giuseppe e corso Italia poco prima delle 22,30. Secondo le prime ricostruzioni una moto avrebbe colpito il passante, residente in città, e si sarebbe dileguata senza fermarsi per accertarsi delle condizioni del ragazzo. Il giovane è rimasto a terra con gli amici che erano con lui che hanno mobilitato i soccorsi e cercando di prestargli le prime cure e allertare le auto di passaggio. In pochi minuti è arrivata la Locale che per prima cosa ha messo in sicurezza la zona per permettere al personale della Cri di Saronno di prestare le prime cure al giovane che se la sarebbe cavata con contusioni ed escoriazioni. Per lui codice verde.