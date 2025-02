San Giuliano Milanese: scontro fra auto e moto, gravissimo il centauro

San Giuliano Milanese, 20 febbraio 2025 – Gravissimo incidente stradale questa mattina, giovedì 20 febbraio, poco prima delle 10.30 in via Lombardia a Civesio, frazione di San Giuliano. Un'auto e una moto si sono scontrate violentemente nei pressi dell'incrocio con via Cadore e via Umbria, per cause ancora in fase di accertamento.

I rilievi sul luogo dell'incidente a San Giuliano Milanese: l'Audi coinvolta nello schianto (Canali)

Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorsi del 118 di Milano con una ambulanza, l'elisoccorso e un'auto medica. Il ferito più grave, il motociclista, un uomo di 58 anni è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Humanitas di Rozzano.

L'uomo è stato sbalzato dalla sella a seguito dell'impatto e ha subito traumi multipli, venendo rinvenuto in arresto cardiocircolatorio. È stato soccorso anche il conducente dell'auto, sotto shock per l’accaduto. Non ha avuto bisogno delle cure ospedaliere, però: nell’impatto non ha riportato alcuna ferita che giustificasse un ricovero.