Strade di sangue. Nel 2024 380 le croci

Più di un morto al giorno sulle strade lombarde, che hanno chiuso il 2024 con quasi 380 vittime in incidenti stradali. Il numero è in leggero calo rispetto ai 402 del 2023. Nel complesso, lo scorso anno sono stati 33.140 i sinistri con feriti, secondo i dati forniti dalla Regione in occasione della Giornata della sicurezza stradale e di fraternità di strada del 18 novembre. Nel 22,54% dei casi si è trattato di collusioni tra macchine, più di 5mila incidenti per scontri tra auto e moto (15,61%), circa 4.200 dovuti a cadute da bicicletta e quasi 3.330 cadute da moto. A livello provinciale, Milano rappresenta il 34,24% degli interventi di soccorso, seguita da Brescia e Bergamo.

Il confronto con la sinistrosità stradale del primo semestre 2024 rispetto a quello precedente, sulla base di dati Aci-Istat, vede un trend addirittura in aumento. "Gli organici di polizia stradale e polizie locali sono talmente deficitari che proprio nelle città e sulle strade extraurbane si segnalano i numeri peggiori secondo la stima semestrale preliminare – l’allarme di Giordano Biseni, presidente Asaps, che monitora i numeri dei sinistri in tutta Italia -. Questi numeri richiedono interventi non più rinviabili". Tra gli utenti più vulnerabili, ci sono i pedoni: già 50 quelli deceduti da inizio anno in tutta Italia, di cui 9 in Lombardia. Federica Pacella