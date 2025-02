Schianto in tangenziale: un’altra croce

Il bilancio è di un morto e tre feriti. Sette le auto coinvolte nell’incidente. Sull’asfalto sono rimasti i detriti delle vetture, un motore è stato sbalzato in un campo sottostante. Di una vettura è rimasto soltanto la carcassa, un’altra presentava un lungo squarcio a testimoniate che l’impatto è stato violento. L’incidente intorno alle 13,30 sulla tangenziale sud a Stezzano, sopra il ponte della ferrovia, a qualche centinaio di metri dal centro commerciale Le Due Torri. La vittima è Gian Luigi Cattaneo, 33 anni, residente a Stezzano. Era al volante dell’auto ridotta a una carcassa. La sorella seduta al suo fianco è stata trasportata in ospedale al Papa Giovanni XXIII con l’elisoccorso. Avrebbe riportato fratture a braccia e gambe. In ospedale anche il conducente dell’altro veicolo, mentre l’uomo al volante di una terza vettura è stato soccorso in stato di choc. All’origine potrebbe esserci un sorpasso azzardato che avrebbe provocato la carambola. Scattato l’allarme sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato tre ambulanze, due automediche e l’elicottero. I rilievi sono affidati alla Polizia Stradale di Bergamo. Sul posto anche i carabinieri e la Polizia locale di Stezzano insieme ai vigili del fuoco di Dalmine, i primi a intervenire e lanciare l’allarme.

Poco prima, intorno alle 13, altro grave incidente in via Moroni. Secondo la prima ricostruzione della Polizia locale di Bergamo, un 60enne che viaggiava in moto verso il Villaggio degli Sposi quando a pochi passi cantiere del bus elettrico è finito contro una bicicletta. Sbalzato con forza dalla due ruote, avrebbe sbattuto contro un paletto. L’uomo è stato trasportato con urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: non sarebbe in pericolo di vita. Ferito nello scontro anche il ciclista in sella alla mountain bike.

