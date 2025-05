San Donato, la piscina non apre: “Manutenzione troppo cara". La vasca scoperta del parco Mattei resta chiusa

San Donato Milanese (Milano), 9 maggio 2025 – È polemica, a San Donato, per la piscina scoperta del Parco Mattei. Contrariamente a quanto avvenuto negli ultimi anni, il Comune ha annunciato che, per la stagione estiva 2025, il centro natatorio resterà chiuso. A detta dell’ente locale, l’impianto richiederebbe costose opere di manutenzione.

Opere che, al momento, non vale la pena eseguire poiché l’intero centro sportivo Mattei, sia sul versante “terra” che sul versante “acqua”, sarà interessato da un progetto di rilancio che, sostenuto da Eni, porterà a una riqualificazione complessiva delle strutture. In sostanza, non avrebbe senso, e sarebbe controproducente sul piano economico, imbarcarsi adesso in interventi di restyling, quando l’intero Parco Mattei, compreso il settore delle piscine, è destinato, in futuro, a essere rinnovato.

"Una scelta difficile”

“La chiusura estiva della piscina - spiega l’assessore allo Sport Massimo Zuin - è una scelta difficile, ma necessaria. Dobbiamo pensare in prospettiva e guardare all’obiettivo più ampio: restituire alla città un impianto natatorio moderno, funzionale e sicuro. La riapertura della piscina di via Parri, avvenuta la scorsa estate, ci consentirà di mitigare parzialmente i disagi legati alla temporanea indisponibilità del Parco Mattei e di concentrarci con la massima attenzione sulla riqualificazione del centro sportivo di Metanopoli”.

Il parco punto di riferimento

“Siamo consapevoli - aggiunge il sindaco Francesco Squeri - del disagio che questa chiusura potrà comportare: si tratta di un passaggio doloroso, ma indispensabile per avviare il percorso di rilancio tanto atteso. Il Parco Mattei tornerà ad essere un punto di riferimento per lo sport e il tempo libero, con strutture rinnovate e finalmente all’altezza delle esigenze della nostra comunità. In vista di questo obiettivo, sarà nostra cura informare costantemente i cittadini sul percorso che abbiamo intrapreso”. Attorno al temporaneo stop della piscina estiva si consumano i malumori. Alcuni cittadini, utenti abituali dell’impianto nella bella stagione, hanno avviato una raccolta di firme per invocarne la messa in funzione.