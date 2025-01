Progetti urbanistici. Un 2024 da record

Dalla riqualificazione della piscina comunale di via Parri alla riasfaltatura di viale De Gasperi fino agli interventi di manutenzione nelle scuole. Sul fronte delle opere pubbliche, il 2024 è stato un anno intenso a San Donato, caratterizzato soprattutto dalla rimessa in funzione del centro natatorio di via Parri. Con vasche e impianti rinnovati, la struttura ha ripreso le attività lo scorso settembre, dopo anni di stop legati non solo al fallimento della Gestipost (nel 2021), ma anche alla necessità di eseguire alcuni interventi di sistemazione e miglioramento degli ambienti.

Il 2024 ha segnato importanti lavori di miglioria anche nei plessi delle primarie di Poasco e Certosa: in entrambi i casi il rifacimento del tetto ha finalmente permesso di risolvere il problema delle infiltrazioni. Sempre sul fronte delle scuole, è stato messo a bando e aggiudicato l’intervento di riqualificazione energetica e adeguamento anti-sismico della primaria Salvo D’Acquisto, in via Europa.

Per quanto riguarda le asfaltature, la più corposa è stata quella di viale De Gasperi, quasi 1,5 chilometri per due corsie per senso di marcia. Per ridurre i disagi, i lavori si sono concentrati per lo più negli orari notturni.

A.Z.