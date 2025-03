San Giuliano, città fra le più giovani. Ecco “l’età media” del Sud Milano: Opera ha la più alta percentuale di anziani seguita da San Donato e Melegnano

San Giuliano Milanese (Milano), 16 marzo 2025 – San Giuliano si conferma una città tendenzialmente giovane. Il suo indice di vecchiaia, ossia la percentuale di anziani sul totale dei giovani, è pari a 138,3, contro una media lombarda di 182 e una nazionale di 193. Il dato colloca San Giuliano al secondo posto tra i Comuni più giovani del Sud Milano: a fare meglio è solo Locate Triulzi, con un indice di vecchiaia di 137,5. Sul versante opposto c’è Opera, che con un dato di 203,2 è la città con la più alta percentuale di anziani; seguono San Donato (191,5) e Melegnano (166,7). I numeri sono contenuti nell’annuario statistico 2024 del Comune di San Giuliano, fresco di pubblicazione.

Percentuali

La popolosa città a Sud di Milano (quasi 40mila abitanti) si conferma anche una realtà tra le più multietniche del circondario, con 7.288 stranieri che costituiscono quasi il 20% dei residenti totali: le nazionalità più rappresentante sono quelle dell’Africa e del Sud America. Il saldo naturale, ossia la differenza tra nascite e morti, è negativo (-37), ma il saldo migratorio, ossia la forbice tra gli immigrati e gli emigrati, si mantiene positivo, con un +119. Tra le curiosità, i nomi dati ai nuovi nati: per i maschi i più diffusi sono Edoardo ed Enea, per le femmine Sofia e Beatrice. I matrimoni con rito civile superano di gran lunga quelli con rito religioso: su 93 unioni in un anno 77 sono state celebrate in Comune e 16 in chiesa. Uno sguardo anche alle attività produttive. Rispetto ai Comuni limitrofi, San Giuliano possiede il maggior numero di imprese attive: 2.480, per un totale di 12.224 addetti. Il settore più rappresentato è il commercio all’ingrosso e al dettaglio, seguito dalle costruzioni.

Questione di soddisfazione

Sempre in tema di numeri e tendenze, l’ultimo sondaggio di “citizien satisfaction” commissionato dal Comune, ed eseguito su un campione di 1000 residenti maggiorenni intervistati telefonicamente, ha rilevato che a San Giuliano la qualità di vita è buona e i cittadini esprimono soddisfazione per i servizi erogati. Soddisfazione anche per i futuri progetti, q uali la Rsa di via Go rky e la nuova piscina di via Risorgimento, che andranno ad ampliare le opportunità ad uso della popolazione. Nella percezione comune, la sicurezza rimane una priorità sulla quale lavorare: a preoccupare sono, in particolare, spaccio di droga e immigrazione clandestina. Le altre priorità evidenziate dai cittadini riguardano la manutenzione delle strade, il traffico e la viabilità, la cura delle aree verdi.