Milano, cercano di consegnare borsone pieni di “droga afrodisiaca”: arrestati

Milano, 19 settembre 2025 – Beccati a Milano mentre tentavano di consegnare un borsone pieno di Mdpv, ossia metilendiossipirovalerone, la cosiddetta 'droga afrodisiaca', e per questo arrestati. E' accaduto nel pomeriggio di ieri in città. A finire in manette, due cittadini italiani di 32 e 38 anni, accusati, in concorso tra di loro, di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Gli agenti della squadra investigativa del commissariato Lambrate hanno notato i due all'interno di un'auto ferma in via Cavezzali, non lontano da via Padova. Il passeggero 32enne aveva appena consegnato un grande borsone al conducente 38enne, che quindi è sceso dall'autovettura si è diretto verso uno stabile dove ha incontrato un altro uomo.

Prima di entrare nel palazzo, il 38enne è stato fermato dai poliziotti che, all'interno del borsone, hanno scoperto cinque buste di Mdpv e un barattolo di plastica contenente la stessa sostanza, per un totale di 35 grammi, oltre a una dose di hashish, un bilancino di precisione e 445 euro in contanti. Il 32enne, che nel frattempo attendeva l'amico in auto, è stato perquisito e trovato in possesso di una dose di Mdpv. La perquisizione è stata poi estesa all'appartamento di proprietà del 38enne, a Tortona (Al), dove sono stati trovati ulteriori cinque involucri di Mdpv e 9.500 euro.