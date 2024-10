Baggio: cerca di gettarsi nel vuoto, i carabinieri salvano anziano trattenendolo dalla cintura

Milano, 2 ottobre 2024 – Salvataggio dell’ultimo secondo. I carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale di Milano sono intervenuti in soccorso di un anziano di 89 anni, che stava per lanciarsi nel vuoto, molto probabilmente in un momento di disperazione.

La telefonata

I militari dell’Arma sono entrati in azione ieri sera, verso le 18.30, inviati sul posto – una palazzina nel quartiere popolare di Baggio – dai colleghi della centrale operativa. Qui, infatti, era arrivata la telefonata dei familiari del pensionato, che lo avevano osservato mentre scavalcava la balaustra del balconcino del condominio, al quinto piano dello stabile dove l’uomo risiede.

Un volo che, senza l’intervento dei carabinieri, si sarebbe molto probabilmente rivelato fatale per l’anziano.

L’intervento

I militari, nonostante le difficoltà riscontrate, sono riusciti ad afferrare l’uomo trattenendolo dalla cintura dei pantaloni per alcuni minuti sospeso nel vuoto, riuscendo a trarlo definitivamente in salvo grazie anche al provvidenziale ausilio fornito da una seconda pattuglia sopraggiunta.

L’anziano è stato successivamente trasportato, in codice verde, da personale sanitario presso l’ospedale "Fatebenefratelli", dove è stato ricoverato a scopo precauzionale.