Militari salvano cagnolino perso: "Chi lo riconosce contatti l’Arma"

Vagava in strada da solo, molto probabilmente disorientato dalla fame, dalla sete e dal caldo. Correndo quindi il rischio di essere investito dalle auto in transito. Un cagnolino, meticcio, di piccola taglia, è stato salvato a Capriate San Gervasio dai carabinieri impegnati in un servizio di controllo lungo la provinciale. I militari, dopo aver fermato il traffico il tempo necessario ad avvicinare il cagnolino ed ottenerne la fiducia, lo hanno portato in caserma. Qui il meticcio ha potuto mangiare e bere, prima di essere affidato al personale dell’Ats. Sono in corso gli accertamenti per identificare il proprietario. "Chi dovesse riconoscere il cane - è l’appello dei militari - contatti i carabinieri di Capriate San Gervasio".