Rsa, il Pd all’attacco:: "Lavori senza fine"

"A quando la fine dei lavori della Rsa di via Gorki?" Lo chiede la sezione locale del Pd con un’interrogazione da discutere in consiglio comunale. La realizzazione di una residenza sanitaria assistita, nella frazione di Zivido, è in capo a privati; il Comune di San Giuliano sta seguendo la vicenda e ha "promosso un protocollo - ricordano i "dem" -, con Afol e il gruppo Ghéron, per il reclutamento del personale".

Da qui la domanda, rivolta al Comune: dopo numerosi rinvii e annunci disattesi, quali sono, ad oggi, lo stato effettivo dei lavori e la reale data di apertura della struttura? Si chiede inoltre di sapere quali saranno le linee guida per l’accesso degli ospiti, la gestione del servizio e le rette a carico delle famiglie.