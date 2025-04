Incidente sul lavoro a Rozzano, cade dal quarto piano mentre monta le tende per il sole: morto 49enne

Rozzano (Milano), 24 aprile 2025 – Tragedia sul lavoro oggi, giovedì 24 aprile 2025, a Rozzano, in provincia di Milano. L’allarme è scattato nel pomeriggio, intorno alle 16, in viale Palmiro Togliatti. Stando alle primissime informazioni un uomo di 49 anni, di cui al momento non sono note le generalità, è morto dopo essere caduto nel vuoto da diversi metri d’altezza. In base a quanto emerso il drammatico incidente è avvenuto mentre l’uomo era intento a montare delle tende per il sole su un balcone del palazzo.

L’arrivo dei mezzi di soccorso

Sul luogo della tragedia sono immediatamente accorsi i mezzi di Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) della Lombardia, giunti sul posto del terribile incidente con un’ambulanza e un’automedica. Per il 49enne non c’è stato nulla da fare: è precipitato dal quarto piano del palazzo mentre stava lavorando. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

Accertamenti in corso sulla dinamica della tragedia

In via Togliatti a Rozzano (Milano), insieme ai sanitari, sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Corsico. Ai militari spetterà il compito di accertare l’esatta dinamica dell’accaduto per capire cosa abbia causato l’incidente fatale. Al momento non è ancora nota l’identità della vittima e se il 49enne stesse lavorando da solo o con qualche altra persona.

L’incidente nel Pavese

Sempre oggi un altro incidente dalle conseguenze gravi è avvenuto a Bascapé (Pavia). Un infortunio sul lavoro, nel magazzino di una logistica. Con un operaio di 35 anni che è finito in ospedale, per un piede rimasto schiacciato sotto un muletto. Il 35enne è stato trasportato con l'ambulanza in codice giallo all'ospedale di San Donato Milanese, non in pericolo di vita, ma con una grave lesione all'arto inferiore.