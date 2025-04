Bascapè, incidente sul lavoro: operaio ferito al piede da un muletto

Bascapè (Pavia), 24 aprile 2025 - Un incidente banale, ma dalle conseguenze serie per il lavoratore rimasto ferito. Un infortunio sul lavoro, nel magazzino di una logistica. Con un operaio di 35 anni che è finito in ospedale, per un piede rimasto schiacciato sotto un muletto.

E' successo verso le 9.30 di oggi, giovedì 24 aprile, in via Dei Geroni a Bascapè, in un capannone sulla strada verso Pairana, frazione di Landriano. Sul posto sono stati tempestivamente chiamati i soccorsi sanitari di Areu, arrivati con un'ambulanza della Croce Bianca di Melegnano. Il 35enne è stato poi trasportato con l'ambulanza in codice giallo all'ospedale di San Donato Milanese, non in pericolo di vita, ma con una grave lesione all'arto inferiore. Nel magazzino, per la ricostruzione dell'accaduto, sono intervenuti anche i carabinieri della locale Stazione, della Compagnia di Pavia, e gli ispettori di Ats, competenti per gli incidenti sul lavoro, che come sempre in simili circostanze dovranno verificare il rispetto delle normative sulla sicurezza e individuare eventuali responsabilità.

Dai primi riscontri, la dinamica dell'incidente sarebbe relativamente banale: un collega del 35enne, manovrando un muletto, gli avrebbe infatti schiacciato il piede sinistro. Un infortunio comunque grave, per il peso del muletto salito letteralmente sopra il piede, provocando sospette fratture, che dovranno essere confermate dagli esami diagnostici in ospedale. Evidentemente il collega alla guida del muletto non si era accorto della presenza del 35enne nel raggio di azione del mezzo. Ma dovrà essere accertato per quale motivo la vittima dell'infortunio si trovasse a distanza così ravvicinata dal muletto in movimento. Spesso i ritmi frenetici del lavoro all'interno dei magazzini portano i lavoratori a sottovalutare la pericolosità di simili circostanze, che possono provocare incidenti anche dalle ancor più gravi conseguenze.