Farmacia ospedaliera: l’assistenza sul campo

Un servizio che lavora dietro le quinte, ma eroga prestazioni preziose, con 4500 assistiti affetti da malattie rare, o croniche, cui vengono dispensati farmaci; 1500 persone per le quali è stato disposto il protocollo di nutrizione a domicilio; 1800 pazienti sottoposti a ossigenoterapia domiciliare. Sono questi i numeri (annuali) della farmacia ospedaliera dell’Asst Melegnano Martesana, un servizio diretto da Rita Cursano e distribuito sulle tre sedi di Vizzolo Predabissi, Melzo e Cernusco sul Naviglio. Nel complesso, i 3 presìdi farmaceutici elaborano ed emettono in un anno circa 50mila linee di ordini, per un totale di 10mila referenze di beni sanitari movimentati. Sono 250mila le richieste di approvvigionamento che vengono gestite. "La Farmacia - fanno sapere dall’Asst - è garante dell’appropriatezza, della sostenibilità e della sicurezza nelle terapie: vi vengono gestiti farmaci, disinfettanti, vaccini, gas medicali, nutrizione, diagnostici, stupefacenti, dispositivi medici, protesi ortopediche e altro ancora".

Anche grazie ad un approccio multidisciplinare, in accordo con gli altri settori ospedalieri, si riesce a garantire la rapidità delle cure e la presa in carico tempestiva dei pazienti. Fiore all’occhiello della struttura è il laboratorio di galenica clinica, dove vengono allestite in sicurezza terapie oncologiche, miscele nutrizionali e anticorpi monoclonali. Proprio in questi giorni è stato avviato un importante percorso d’informatizzazione di tutto il processo, dalla prescrizione alla somministrazione delle terapie, per implementare ulteriormente sicurezza e tracciabilità.

