Le pagode della salute, esami gratuiti e consigli degli esperti

SAN DONATONel segno della prevenzione e dell’informazione, resterà disponibile per l’intera mattinata di oggi, a Metanopoli, il Villaggio della salute, un circuito di postazioni dove sottoporsi a screening gratuiti e confrontarsi con gli esperti. Appuntamento dalle 8.30 alle 13 in piazza Santa Barbara per un evento promosso dal Centro di diabetologia dell’Asst Melegnano-Martesana, in collaborazione con l’Associazione dei pazienti diabetici e il Comune. L’iniziativa, aperta a tutti, prevede 8 aree tematiche, le cosiddette “Pagode della salute“, dove effettuare controlli e ricevere consigli. La misurazione della glicemia, la valutazione del rischio metabolico e il test della pressione oculare sono solo alcuni degli esami ai quali è possibile sottoporsi; non mancano consulenze posturali, controlli odontoiatrici, indicazioni alimentari e sugli stili di vita. Al termine del percorso, ogni partecipante riceverà un “Tagliando della salute“, documento personalizzato che riassume i dati raccolti durante lo screening e potrà essere condiviso col proprio medico per eventuali approfondimenti diagnostici."Nel promuovere e sostenere il Villaggio – osserva l’assessore alla Salute Massimo Zuin – intendiamo diffondere maggiore consapevolezza su quanto sia importante investire non solo nella cura, ma soprattutto nella cultura della prevenzione, coinvolgendo i cittadini in percorsi semplici, accessibili e concreti. Ringrazio il Centro di diabetologia e l’Associazione dei pazienti diabetici per averci coinvolti nella promozione di un’attività che offre ai cittadini la possibilità di prendersi cura di sé grazie al supporto di professionisti pronti a offrire ascolto, competenza e orientamento". E le iniziative a favore della salute non si fermano qui. Il 24 giugno a Settala è in programma uno screening gratuito della funzionalità renale: appuntamento dalle 9 alle 12 al centro medico di via Giuseppe Verdi.A. Z.