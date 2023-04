Ritrovato a Lambrate Yacov Katcko, il 28enne israeliano scomparso da una settimana

Milano, 22 aprile 2023 – Yacov Katcko, il giovane israeliano scomparso una settimana fa, il giorno dopo il suo arrivo da Tel Aviv, è stato ritrovato nel tardo pomeriggio nella stazione di Lambrate a Milano. La sua presenza era stata notata ed era stata avvertita la Polfer, che è subito intervenuta. Appariva un po' confuso ma in buone condizioni. Yacov Katcko ha 28 anni e vive con i genitori. Era volato in Italia inseguendo il sogno che confessava di voler vedere il "mare italiano". Alle dieci del mattino del 13 aprile, giovedì, aveva lasciato la sua abitazione e raggiunto l'aeroporto di Tel Aviv.

Lì si era imbarcato sul volo delle 13.05 che alle 16.42 era atterrato a Malpensa. Il giorno dopo, intorno alle 15.30, si era presentato alla biglietteria della stazione di Rho, dove era stato ripreso dalle telecamere. Aveva chiesto un biglietto "per il mare". Gli era stato rilasciato un biglietto per Genova. Nell'estrarre una banconota per pagare, l'aveva strappata. Si era innervosito e agitato, tanto da allontanarsi senza ritirare il biglietto, abbandonando una borsa con il portafoglio, il cellulare, della biancheria.

Aveva con sé il passaporto israeliano. Nella borsa c'era anche un bloc notes e sulla prima pagina era annotato il telefono del fratello di Yacov, che abita in Belgio. Questi era subito accorso per denunciare la sparizione del congiunto. Era scattato il piano provinciale della prefettura per le persone scomparse. Era intervenuta anche Penelope Lombardia, l'associazione che segue i familiari delle persone scomparse. C'era molta preoccupazione perché Yakov Katcko ha problemi di salute e non aveva con sé i medicinali che deve assumere regolarmente.