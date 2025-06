Labubu mania a Milano, centinaia in fila per accaparrarsi questi pupazzetti: ma perché tutti li vogliono?

Milano, 4 giugno 2025 – Labubu-mania senza fine. Code con centinaia le persone in coda da ieri, alcuni anche dalla notte di lunedì, fuori dalla Rinascente, in piazza Duomo, per accaparrarsi i Labubu, simpatici pupazzetti nati da una serie illustrata, The monster, ed oggi diventati dei veri e proprio oggetti di culto.

Labubu esposti in un punto vendita

I Labubu sono personaggi da collezione nati nel 2015 dalla creatività dell'artista Kasing Lung, originario di Hong Kong e cresciuto nei Paesi Bassi: sono animaletti con orecchi da coniglio, grandi occhi e un particolare sorriso pieno di denti che è parte del loro fascino in quanto dà loro un aspetto ambiguo tra dolcezza e inquietudine. Nel 2019, Pop Mart, azienda cinese specializzata in giocattoli da collezione, ha iniziato a produrli in formato blind box, ossia a scatola chiusa: il sistema prevede che ogni confezione contenga un personaggio a sorpresa, incentivando il collezionismo e la ricerca delle varianti più rare. Attualmente, esistono oltre 300 versioni di Labubu, alcune delle quali raggiungono quotazioni elevate nel mercato degli scambi.

La "Labubu mania" ha raggiunto l'Italia nel 2024 con l'apertura del primo negozio Pop Mart a Milano, situato in Corso Buenos Aires 3. L'inaugurazione ha attirato numerosi appassionati, con code che si sono protratte per ore . Oggi è la volta del pop-up store, ossia un negozio temporaneo, presso la Rinascente in piazza Duomo: e subito sono scattate le code. L'acquisto dei Labubu può risultare complesso a causa della popolarità e della produzione limitata. Le edizioni speciali tendono a esaurirsi rapidamente, sia nei punti vendita fisici sia online, portando a un aumento dei prezzi nel mercato del collezionismo.

Ad amplificare il successo dei Labubu, oltre al fatto di essere kawaii, ossia ‘carini’ o ‘teneri’ secondo la cultura anime giapponese, è il gancio per appenderli a borse e zaini, ma anche l’impegno (come con le Barbie ed altri giocattoli), di creare dei vestitini ad hoc per i diversi personaggi e la promozione attraverso i social media e le collaborazioni con celebrità internazionali come Rihanna e Due Lipa. Il prezzo dei Labubu parte da 20 euro, ma le edizioni speciali possono invece arrivare a costare centinaia di euro. Per i collezionisti, ci sono anche siti specializzati per le rivendite dove è possibile trovare edizioni limitate o pezzi rari.

Il simpatico extraterrestre, che vive salle Hawaii, Stitch

A differenza di altri personaggi i Labubu non arrivano dal grande o piccolo schermo e questi li rende un fenomeno ancora più particolare. Diffusissimo, ad esempio, oggi, è Stitch, un piccolo alieno blu le cui vicende (insieme a Lilo) sono ambientate alle Hawaii: è nelle sale, record d’incassi, il nuovo film Disney. Analogo successo per E.T., l’extraterrestre. Ma negli anni ‘80 ci furono i Gremlins, anche loro mostricciattoli protagonisti dell’omonimo fiulm cult degli anni ‘80: guai a dimenticarsi di dar loro da mangiare.