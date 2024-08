Maxi rissa a bottigliate tra baby gang in corso Como a Milano: due feriti e sei arrestati

Milano, 4 agosto 2024 – Maxi rissa a bottigliate tra baby gang nella notte tra sabato 3 e domenica 4 agosto in zona corso Como. Il bilancio finale parla di due feriti non gravi e sei arrestati a San Vittore con l'accusa di rissa aggravata: in manette quattro italiani, un filippino e un peruviano di età compresa tra 20 e 30 anni.

L'allarme dei passanti

I due gruppi di ragazzi, per motivi ancora da chiarire, si sono fronteggiati armati di bottiglie di vetro poco dopo le 3 in via Pasubio, a due passi da piazza XXV Aprile e dalla zona dei locali di corso Como. Alcuni passanti, preoccupati per quanto stava succedendo, hanno allertato il 112, generando l'intervento degli agenti della Volante del commissariato Garibaldi Venezia.

Una quindicina le persone coinvolte, secondo le testimonianze, ma all'arrivo della polizia ne erano rimaste solo sei. In manette Gli investigatori di via Schiaparelli sono riusciti a bloccare quattro italiani, di cui due ventenni, un ventiquattrenne e un trentenne, un ventiseienne filippino e un ventisettenne peruviano.

Prima di finire a San Vittore insieme agli altri arrestati, il filippino è stato trasportato in codice giallo al Fatebenefratelli per ferite da arma da taglio al capo, mentre il ventiquattrenne italiano è finito in codice verde al Policlinico per alcune contusioni. Gli altri quattro hanno rifiutato le cure mediche e sono stati portati direttamente in cella, in attesa dell'udienza di convalida davanti al gip.