Esplosione all’alba in pieno centro. Colpo al bancomat, ladri in fuga

Un botto all’alba in pieno centro storico ha bruscamente risvegliato i residenti, che hanno subito allertato la Tenenza dei carabinieri. Una banda di ladri, ieri alle 4, ha fatto esplodere il bancomat di via Mazzini. Un colpo riuscito: i malviventi sono infatti riusciti a scappare con la cassa, lasciando nell’istituto di credito solo un buco e tanti danni. Il valore economico dello sportello asportato è ancora in fase di quantificazione da parte della filiale colognese della Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza, mentre sul blitz indagano i carabinieri. Ieri i militari hanno presidiato la zona per tutta la mattina e hanno già acquisito anche le immagini delle telecamere, che saranno visionate per cercare di dare un’identità ai ladri e di individuare il percorso di fuga. Sul posto anche i vigili del fuoco, per rimettere in sicurezza l’edificio dell’istituto di credito, che è rimasto danneggiato dall’esplosione. La.La.