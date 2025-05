Nuovo Pgt: stop al cemento e viabilità, via alla rigenerazione urbana

Riorganizzazione della viabilità e delle funzioni, stop al cemento, cura del verde, valorizzazione e tutela, realizzazione di nuovi servizi, incentivazione di progetti e attività che mirino, anche, alla promozione turistica: incarico a un professionista e a breve il perimetro definitivo sul nuovo Pgt, nuovo ambito di rigenerazione urbana nel "triangolo" del vecchio nucleo fra quartiere del Molino Vecchio, alzaia del naviglio Martesana e ponte di via Bellini. "Un’area centrale del territorio comunale - così in una delibera di giunta - caratterizzata da elevato valore storico, paesaggistico e identitario". La zona individuata si trova in pieno centro, a sud del corso del naviglio; ospita edifici scolastici, aree libere lungo il naviglio, il gioiello storico e architettonico del Molino Vecchio ma anche il centro sportivo. L’istituzione formale di un ambito di rigenerazione consentirà una riorganizzazione generale, "che consenta di rafforzare l’identità urbana dei luoghi".

Il progetto rientra nella filosofia del Pgt, in particolare nelle sezioni "Gorgonzola sostenibile", "Gorgonzola comunità viva" e "Gorgonzola che cresce". La disciplina urbanistica prevede, per aree di tipologia specifica, azioni di semplificazione delle procedure, incentivi, la possibilità di avviare specifici studi di fattibilità urbanistica e economico-finanziaria. "L’ambito - ancora in premessa - comprende lotti distinti ma costituisce di fatto un insieme di elementi strategici. Un sistema ambientale di grande pregio grazie alle superfici verdi e al contesto paesaggistico del Naviglio Martesana". Il Molino Vecchio un importante tassello: è stato restaurato negli anni scorsi, mentre si è conclusa solo pochi mesi fa l’operazione di risanamento dell’antica ruota. Negli obiettivi dell’Amministrazione, un "piccolo" sito storico e archeologico attorno al quale costruire attività turistiche e didattiche. L’area Naviglio-Molino è una delle molte oggetto di attenzioni specifiche e percorsi mirati in vista dell’ormai vicina adozione del nuovo Pgt. Che dovrà ripensare anche aree storiche ed enormi quanto complesse come la ex Bezzi, nella zona est dell’abitato. In questo caso, nei mesi scorsi, si era proceduto alla selezione di un soggetto "facilitatore" incaricato di snellire tempi e contattare proprietari, per la formulazione poi di una rosa di ipotesi di intervento. M.A.