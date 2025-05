Le cellule zombie si combattono a tavola e... sulla pista da ballo

Severini Melograni

Gentile Signora, seguo con attenzione i suoi consigli e leggo un po’ dovunque notizie su quello che lei definisce “invecchiamento attivo”. Prendo integratori, cammino e soprattutto... vado a ballare! Lei ha davvero ragione: sa che dopo mi sento meglio? L’adrenalina positiva scorre nelle mie vene. Ho letto delle terribili “cellule zombie”, ossia le cellule senescenti. Che cosa ne sa? Sono curiosa del suo giudizio.

Nonna Olga( Ballerina)

Evviva collega Olga! io ho sempre desiderato imparare a ballare... So che fa bene al corpo e allo spirito. Continui così. Dunque mi sono messa a studiare: le “cellule zombie“ sono cellule Senescenti, insomma cellule vecchie che non si eliminano, restano nel corpo e rilasciano in continuazione sostanze infiammatorie, contribuendo così ad accelerare l’invecchiamento e a sviluppare malattie che diventeranno croniche. Sono in effetti il nostro più grande nemico. Come combatterle e magari riuscire persino ad eliminarle? Intanto con l’alimentazione e gli integratori. I nostri alleati sono: Spermidina (nella soia, nel germe di grano,nei funghi: non a caso cibi molto consumati in Giappone, la Nazione più longeva del mondo), Nad più (il nome per esteso è Nicotinamide Adenina Dinucleotide: la trova nel pesce, nel latte nella carne), Quercetina (mele capperi e nelle buonissime cipolle rosse), Pqq (ancora in soia, ma fermentata), negli spinaci di Braccio di Ferro, come ci dicevano da bambini, e pure nella buccia degli agrumi (io adoro mangiarla togliendo la parte bianca come fanno gli chef, si chima Esperidina). Mangiare variando al massimo cibi sani e combatteremo le “cellule zombie“! Un abbraccio cara collega.

Sua Nonna

