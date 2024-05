Milano, rider col doppio lavoro da pusher: arrestato in zona Porta Venezia

Milano – Il contatto via Whatsapp per l'incontro sotto casa. L'arrivo di un rider con bicicletta e portavivande con il logo della società di delivery Just Eat. Il blitz della polizia e l'arresto di quello che poi si è rivelato un pusher. L'intervento degli agenti della sezione "Contrasto del crimine diffuso" della Squadra mobile è avvenuto nella tarda serata di giovedì in via Frisi, a due passi da Porta Venezia.

Nel corso di un servizio antispaccio in zona Porta Venezia, i poliziotti in borghese, coordinati dal dirigente Alfonso Iadevaia e dal funzionario Filippo Bosi, hanno notato alle 23 un uomo in strada, poi identificato per un trentasettenne italiano, che stava aspettando qualcuno. Dopo qualche minuto, è arrivato un trentaquattrenne peruviano in bici: inizialmente gli investigatori hanno pensato a una consegna di cibo, ma poi hanno notato il passaggio di una bustina.

A quel punto, gli agenti sono intervenuti per bloccare acquirente e venditore e prendere in consegna l'involucro, che conteneva marijuana. La perquisizione è proseguita nell'abitazione del sudamericano, in zona via Padova: lì sono stati trovati e sequestrati altri 20 grammi di marijuana e 40 di hashish e 2.500 euro in contanti. Agli investigatori, il trentaquattrenne ha raccontato di essere effettivamente un rider che lavorava per conto di Just Eat, ma su questo gli accertamenti sono ancora in corso per accertare la sua versione dei fatti.