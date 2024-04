Tiene 3 chili di droga in cantina. La polizia arresta un 28enne

La polizia di Stato ha arrestato un cittadino ecuadoregno di 28 anni per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. I poliziotti della Squadra Mobile milanese, durante un servizio volto al contrasto dello spaccio di droga in zona Porta Venezia, hanno notato il 28enne a bordo di un’autovettura, sostare in via Mascagni per poi ripartire dopo aver scambiato qualcosa con un giovane che si era avvicinato alla macchina. Gli agenti hanno quindi fermato l’uomo che, alla vista degli agenti, ha tentato di disfarsi di una dose di hashish, poi recuperata. All’interno dell’auto i poliziotti hanno rinvenuto circa 108 grammi di hashish, 12 di marijuana e 60 euro. Inoltre, a seguito di perquisizione domiciliare, gli agenti hanno sequestrato altri 37 grammi di marijuana e la chiave di una cantina di pertinenza dove sono stati trovati oltre 3 chili di hashish.