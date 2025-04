Restyling del Teatro Ringhiera, Municipio 5 in pressing: "I lavori riprendano e si concludano entro fine ottobre"

Municipio 5 in pressing sul Comune per la ripartenza della riqualificazione del Teatro Ringhiera di via Boifava, i cui lavori si sono fermati lo scorso 4 febbraio perché Consales srl, l’impresa che aveva vinto la gara d’appalto, ha abbandonato il cantiere senza neanche pagare gli operai che avevano già iniziato a lavorare all’interno dell’immobile comunale.

Il “parlamentino“ ha appena approvato all’unanimità una mozione presentata dalle consigliere del Pd Gaia Emanuela Molho e Caterina Misiti in cui si chiede al presidente del Municipio 5 Natale Carapellese e, soprattutto, al sindaco Giuseppe Sala e agli assessori comunali competenti in materia che "il cantiere per le opere di riqualificazione del Teatro Ringhiera riprenda ad operare nel minor tempo possibile e che si operi con la massima urgenza per espletare le procedure e i controlli necessari per l’affidamento dei lavori all’impresa disponibile risultante successiva alla vincitrice nella graduatoria di gara del bando di affidamento delle opere".

Non solo. La mozione punta sul rispetto dei tempi di fine lavori già fissati al momento dell’assegnazione della gara d’appalto, anche se nel caso del Ringhiera il rispetto dei tempi è solo relativo: il teatro attende di essere ristrutturato dal 2017. "Il Comune, con il contratto di affidamento dei lavori, richieda all’impresa affidataria l’impiego della necessaria forza uomini/giorni, come già indicato nel precedente appalto, affinché venga mantenuta la stessa data stimata per la fine lavori, ovvero il 25/10/2025 – continua la mozione –. Il Municipio 5 e il Comune manifestino la loro solidarietà istituzionale verso i lavoratori che hanno subito grave danno economico e morale determinato dal mancato guadagno causato dall’inadempienza del Gruppo Consales Srl". E, ancora, "al Gruppo Consales Srl e al Legale rappresentante sia inibita la possibilità di partecipare a future gare d’appalto del Comune".

M.Min.