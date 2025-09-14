Il ‘Diavolo’ ti mette in coda
Marion Guglielmetti
Il ‘Diavolo’ ti mette in coda
Milano
CronacaRessa per New Martina, star da 10 milioni di follower su Tik Tok
14 set 2025
MASSIMILIANO SAGGESE
Cronaca
  4. Ressa per New Martina, star da 10 milioni di follower su Tik Tok

Ressa per New Martina, star da 10 milioni di follower su Tik Tok

Carmen Fiorito, 25enne imprenditrice napoletana e star di TikTok, al Fiordaliso

Carmen Fiorito, 25enne imprenditrice napoletana e star di TikTok, al Fiordaliso

Il fenomeno New Martina è sbarcato al centro commerciale Fiordaliso di Rozzano, che nella giornata di ieri è stato letteralmente preso d’assalto da centinaia di giovanissimi fan accompagnati dai loro genitori. L’occasione era l’attesissima apertura del nuovo punto vendita di cover e pellicole protettive per smartphone, il quinto store del brand fondato da Carmen Fiorito, 25enne imprenditrice napoletana e star di TikTok. L’inaugurazione, fissata per le ore 17, ha visto già dalle prime ore della mattina formarsi lunghe code di ragazzini. Tra i fortunati a varcare per primi la soglia del negozio c’erano Alessia e Sofia, di 11 e 12 anni, arrivate da Brescia e in attesa davanti al Fiordaliso dalle 11.30, insieme a Nicolas e Federico, entrambi di 11 anni, partiti apposta da Milano. Per loro e per molti altri è stata un’emozione unica incontrare dal vivo la creatrice di un marchio che ormai è diventato un simbolo di tendenza tra i giovani.

L’apertura è stata accompagnata da applausi, cori, selfie e un entusiasmo che ha trasformato per un pomeriggio il centro commerciale in un grande palcoscenico di festa. L’arrivo di Carmen Fiorito - alias New Martina - è stato un’ovazione, segno di quanto forte sia il legame che la giovane imprenditrice è riuscita a instaurare con il suo pubblico. Il marchio New Martina si è imposto come punto di riferimento nella protezione dei dispositivi elettronici, grazie a prodotti di alta qualità. Ma il suo successo non si limita all’aspetto commerciale: con oltre 10 milioni di follower su TikTok e quasi 1 milione su Instagram, Carmen Fiorito ha costruito una community globale.

Mas.Sag.

