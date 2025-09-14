Ressa per New Martina, star da 10 milioni di follower su Tik Tok

Il fenomeno New Martina è sbarcato al centro commerciale Fiordaliso di Rozzano, che nella giornata di ieri è stato letteralmente preso d’assalto da centinaia di giovanissimi fan accompagnati dai loro genitori. L’occasione era l’attesissima apertura del nuovo punto vendita di cover e pellicole protettive per smartphone, il quinto store del brand fondato da Carmen Fiorito, 25enne imprenditrice napoletana e star di TikTok. L’inaugurazione, fissata per le ore 17, ha visto già dalle prime ore della mattina formarsi lunghe code di ragazzini. Tra i fortunati a varcare per primi la soglia del negozio c’erano Alessia e Sofia, di 11 e 12 anni, arrivate da Brescia e in attesa davanti al Fiordaliso dalle 11.30, insieme a Nicolas e Federico, entrambi di 11 anni, partiti apposta da Milano. Per loro e per molti altri è stata un’emozione unica incontrare dal vivo la creatrice di un marchio che ormai è diventato un simbolo di tendenza tra i giovani.

L’apertura è stata accompagnata da applausi, cori, selfie e un entusiasmo che ha trasformato per un pomeriggio il centro commerciale in un grande palcoscenico di festa. L’arrivo di Carmen Fiorito - alias New Martina - è stato un’ovazione, segno di quanto forte sia il legame che la giovane imprenditrice è riuscita a instaurare con il suo pubblico. Il marchio New Martina si è imposto come punto di riferimento nella protezione dei dispositivi elettronici, grazie a prodotti di alta qualità. Ma il suo successo non si limita all’aspetto commerciale: con oltre 10 milioni di follower su TikTok e quasi 1 milione su Instagram, Carmen Fiorito ha costruito una community globale.

Mas.Sag.