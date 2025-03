Rapine in casa con coltello alla gola: "Dammi soldi e oro"

L’intrusione in casa. Un coltello puntato alla gola. Le richieste pressanti per un bottino sempre più consistente. E una rabbia crescente. "Mi prendi in giro. Vedi che l’oro ce l’hai?". Sono le urla rivolte a una donna italiana di 44 anni che è stata rapinata in casa sua, sotto gli occhi della figlia di 11 anni, lo scorso 12 febbraio in piazzale Selinunte nel quartiere popolare di San Siro. Poi, lo scorso 2 marzo, nella trappola dello stesso malvivente e del complice sono finiti due anziani, una donna di 86 anni e il fratello di 82. Ma il presunto autore dei colpi, un egiziano di 21 anni, irregolare sul territorio e con precedenti di polizia, ora è in carcere (mentre il complice è ancora ignoto). A individuarlo, gli agenti del commissariato Bonola coordinati dal dirigente Antonio D’Urso e dalla funzionaria Federica Fimiani. Il 12 febbraio, il ventunenne si è arrampicato fino a una portafinestra del terzo piano, alle 2.30, salendo sui ponteggi presenti sulla facciata dello stabile.

L’inquilina di 44 anni si è trovata di fronte il rapinatore e gli ha consegnato 100 euro sperando che si allontanasse ma così non è stato. Non soddisfatto, l’ha minacciata con un coltello chiedendole "tutto l’oro". Lei ha risposto di non averne e a quel punto lui ha fatto irruzione in camera da letto e l’ha minacciata con un coltello dopo essersi accorto che i gioielli c’erano, appoggiati su un mobile. In quel momento era presente anche la bambina. Poi il giovane ha arraffato tutti i monili, dal valore stimato di 2mila euro, più altri 500 euro, ed è fuggito. Il 2 marzo, invece, il ventunenne si è offerto di sistemare lo scaldabagno malfunzionante di una donna di 86 anni residente nello stesso stabile. Una volta dentro casa, con il complice, ha minacciato con il coltello la donna e il fratello di 82 anni facendosi consegnare 170 euro. "Mi ha puntato il coltello alla gola dicendomi “Stai zitta, stai zitta! Dammi soldi e oro“", ha poi riferito la donna.

I poliziotti di via Falck hanno rintracciato il rapinatore nei giorni scorsi in un hotel vicino piazzale Siena. Aveva con sé ancora il mazzo di chiavi dell’appartamento degli anziani. È stato quindi sottoposto a fermo. Disposta dal gip la custodia cautelare in carcere.

Marianna Vazzana