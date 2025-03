Effrazione e furto in due negozi. Malviventi bloccati in flagranza

Ladri irriducibili. Ma le forze dell’ordine danno loro filo da torcere. A Ceto i carabinieri della compagnia di Breno martedì scorso hanno arrestato in flagranza un quarantenne iracheno che cercava di forzare l’ingresso di un negozio a colpi di piede di porco. Il malvivente, un pregiudicato esperto in furti, non è riuscito a portare e termine il colpo per l’intervento dei militari.

In Vallesabbia, invece, in un supermercato di Villanuova sul Clisi, è stato bloccato un uomo di 56 anni che aveva tentato di rubare alcune bottiglie di superalcolici. Dopo averlo visto aggirarsi con fare sospetto tra gli scaffali, gli addetti alla sicurezza lo hanno intercettato mentre usciva con il maltolto occultato sotto la giacca senza pagare. L’uomo ha cercato di scappare ma è stato fermato a poca distanza da una pattuglia della polizia locale. Una volta portato al Comando, ha pure dato in escandescenze prendendo a testate un armadio. Conclusione: la denuncia per tentato furto e danneggiamento.

B.Ras.