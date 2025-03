Ladri a Mortara e Belgioioso. In negozio e abitazione

MORTARA (Pavia) Hanno forzato una porta di sicurezza sul retro ed è subito scattata la sirena dell’allarme. Erano in due, visti arrivare e poi allontanarsi a piedi, i ladri entrati in azione nella tarda serata di martedì in via Raffaello Sanzio, a Mortara. Hanno preso di mira il Girasole Bazar, negozio di abbigiamento, calzature, casalinghi e giocattoli gestito da commercianti cinesi. Erano circa le 23 quando è scattato l’allarme antifurto, che ha certo ridotto il tempo a disposizione dei malviventi per riuscire a fuggire prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, ma non li ha fatti desistere del tutto. Sono infatti riusciti ad arrivare alla cassa e ad arraffare i soldi lasciati come fondo per i resti, solo poche banconote per un centinaio di euro. All’arrivo sul posto della pattuglia dei carabinieri della locale Stazione, della Compagnia di Vigevano, dei responsabili non c’era più alcuna traccia. Il sopralluogo ha confermato l’effrazione alla porta sul retro con maniglione antipanico e sono state avviate le indagini per cercare di individuare i responsabili. A Belgioioso invece i militari della locale Stazione sono intervenuti, sempre martedì ma poco dopo mezzogiorno, per il furto in un’abitazione di via Strambio: in assenza dei padroni di casa i ladri hanno forzato la porta d’ingresso e rubato gioielli d’oro. Stefano Zanette