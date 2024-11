Guerriglia urbana al Corvetto, Sala: “Non c’è un effetto banlieue, incontrerò i genitori di Ramy”

Milano, 27 novembre 2024 – “Non c’è un effetto banlieue a Milano”. Ha atteso qualche giorno il sindaco Sala per esprimersi sulla guerriglia urbana che ha devastato il quartiere Corvetto dopo la morte, sabato, dell’egiziano Ramy Elgaml. Ha scelto di farlo questo pomeriggio a margine dell’inaugurazione di un nuovo centro dedicato ai migranti. “Ho chiesto e chiederò – ha detto – in attesa d’incontrarmi col prefetto, una ancor maggiore presenza delle forze dell’ordine in città, e inviterò a Palazzo Marino i genitori e la famiglia di Ramy”.

"Capisco che alla destra piaccia fomentare queste situazioni ma sono qui oggi per continuare a dire che Milano resterà una città accogliente”, ha aggiunto. "Quello che è successo ci richiama alla nostra attenzione ma non ci fa deviare rispetto alla nostra rotta – ha sottolineato –. Noi facciamo un bagno di realismo e nel realismo le migrazioni ci sono sempre state e sempre ci saranno. Ma le regole vanno rispettate”.

Scene di guerriglia urbana al Corvetto

“Zona delicata”

Sul quartiere di Corvetto “sappiamo quanto sia delicato, ne siamo consapevoli ma ci stiamo lavorando attraverso tante associazioni. È un quartiere più difficile di altri ma tutte le situazioni vanno affrontate – ha concluso –. A slogan non si va da nessuna parte. Certo che siamo preoccupati ma al contempo sappiamo che certe situazioni fanno parte anche della complessità del mondo che viviamo”.