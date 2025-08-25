"Quei murales vanno salvati, meritano un museo"

Il cerchio che non si chiude

Enrico Camanzi
Il cerchio che non si chiude
Milano
25 ago 2025
REDAZIONE MILANO
Da una parte proseguono gli appelli a non chiudere con l’esperienza del Leoncavallo, dall’altra i richiami a non mitizzare...

Da una parte proseguono gli appelli a non chiudere con l’esperienza del Leoncavallo, dall’altra i richiami a non mitizzare un luogo in cui "l’illegalità alzava la testa". L’ultima presa di posizione a favore del centro sociale di via Watteau è arrivata da Tvboy, uno dei maggiori street artist ora di base a Barcellona. "Il Leoncavallo - ha scritto sui social - deve essere riaperto. Non era solo un centro sociale: era un laboratorio di creatività, di libera espressione". Ha poi ricordato cantanti e street artist con cui lì ha realizzato le sue prime opere come "Ivan, Pao, Bros, Sonda, Nais. Le opere d’arte al suo interno e all’esterno devono essere salvate, preservate, tutelate. Devono diventare patrimonio collettivo, un museo vivente".

All’artista ha risposto Riccardo De Corato, senatore di FdI, ex vicesindaco di Milano. "Artisti e personaggi pubblici invocano la riapertura del Leoncavallo, descrivendolo come laboratorio di creatività, museo vivente, perfino ‘Cappella Sistina della street art’. A tutti loro dico: non avete visto o non ricordate il vero volto di quella realtà. Non vernici e murales, ma chiavi inglesi. Parlo per esperienza diretta: il 5 giugno 1989 sono stato sprangato mentre difendevo i ragazzi che manifestavano in piazza".

