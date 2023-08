Quattro incidenti nel Sud-Est Milanese In moto sotto il guardrail, è grave

di Massimiliano Saggese

Giornata difficile quella di ieri a causa di una raffica di incidenti stradali avvenuti nel Sud-Est Milanese. Quello più grave si è verificato ieri sera sulla Provinciale 40 Binasca, tra Carpiano e Melegnano e ha visto il coinvolgimento di un mezzo pesante. Un uomo di 67 anni, che era alla guida di un’auto, è rimasto gravemente ferito. L’uomo è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Melegnano. Per consentire i soccorsi il traffico è stato bloccato e si sono formate lunghe code in entrambi i sensi di marcia. Ieri mattina anche a Pantigliate un motociclista di 22 anni è rimasto gravemente ferito. Il giovane stava percorrendo la Statale 415, Paullese, quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo della moto ed è carambolato a terra. Moto e conducente sono scivolati per alcuni metri andando a incastrarsi sotto il guardrail. Sul posto sono intervenuti i soccorsi inviati dal 118 di Milano con una ambulanza della Croce Bianca di Paullo e un’automedica. Le condizioni del giovane sono apparse subito molto gravi. Una volta estratto dalle lamiere, con l’ausilio dei vigili del fuoco, il giovane è stato trasportato al pronto soccorso del Policlinico di San Donato Milanese dove è stato ricoverato in codice rosso. Secondo quanto appreso avrebbe riportato gravi traumi a un braccio e a una gamba. Non sarebbe però in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i i carabinieri della Compagnia di San Donato Milanese. A loro il compito di ricostruire la dinamica dell’incidente. Anche se il centauro potrebbe avere fatto tutto da solo, non è escluso che si sia trovato un ostacolo improvviso sulla strada. Circa un’ora più tardi in via Francesco D’Assisi altri incidenti fra due auto con una donna finita in ospedale e traffico in tilt. Infine passata ancora un’ora, ennesimo incidente questa volta a Mediglia in via Carro Maggiore, nel centro urbano. Qui un uomo di 79 anni alla guida della sua auto è stato protagonista di un incidente stradale spettacolare con la vettura finita ribaltata a ruote all’aria. Inizialmente il conducente è stato estratto dall’auto che sembrava ferito in modo grave, invece fortunatamente è stato curato in ospedale solo per qualche lieve contusione. I disagi maggiori per il traffico si sono registrati sulla Paullese dove, nonostante il periodo agostano con scarso traffico, si sono formate code e rallentamenti. La situazione è tornata alla normalità una volta terminate le operazioni di soccorso e rimosso il mezzo incidentato.