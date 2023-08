Incidente a Mantova, camion si ribalta: chiusa la statale 343 Asolana

Mantova, 10 agosto 2023 - Un mezzo pesante ha sbandato in maniera autonoma all’altezza del km 58 e si è ribaltato sulla statale 343 Asolana, in provincia di Mantova. Sul posto carabinieri, Polizia locale, vigili del fuoco e 118, che ha trasportato con l'elisoccorso il conducente, in codice rosso, agli Spedali Civili di Brescia.

A seguito dell'incidente, avvenuto verso le 9.30 di questa mattina, la statale è stata provvisoriamente chiusa al traffico ad Asola. Dal momento che il mezzo ribaltato occupa la carreggiata, la circolazione è temporaneamente indirizzata sulla rete locale tra le rotatorie di Asola e Casalmoro, con indicazioni sul posto. Lo fa sapere Anas, assicurando che il suo personale, insieme a vigili del fuoco e forze dell'ordine è sul posto "per gestire l'emergenza e per ripristinare la viabilità appena possibile".