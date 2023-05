Qatargate, la commercialista Monica Bellini indagata a Milano per riciclaggio

Milano – Nell’inchiesta milanese, autonoma rispetto a quella belga sul Qatargate, è indagata per riciclaggio anche Monica Rossana Bellini, la commercialista di Antonio Panzeri, ex europarlamentare tra i protagonisti dell’indagine di Bruxelles. Da quanto si è saputo da fonti qualificate il nome della professionista si aggiunge a quelli di Manfred Forte e Dario Scola, i primi iscritti nel fascicolo aperto a marzo a Milano, in quanto ritenuti presunti prestanome di Francesco Giorgi, ex collaboratore di Panzeri, e dei suoi familiari.

L’indagine riguarda in particolare circa 300mila euro arrivati alla Equality, società prima partecipata dalla commercialista e dal fratello e dal padre di Giorgi, le cui quote sono poi passate a Forte e Scola. Nei giorni scorsi, dopo un incontro il 14 aprile tra inquirenti belgi e milanesi, da Bruxelles sono stati trasmessi alcuni atti ai magistrati milanesi che riguarderebbero fatti specifici su cui la Procura di Milano può indagare in autonomia, a prescindere dall’inchiesta già avviata in Belgio. Da qui l’iscrizione anche di Bellini con l’ipotesi di riciclaggio.

Il 9 maggio, tra l’altro, dopo numerosi rinvii, si aprirà un’altra udienza in Corte d’appello a Milano per la decisione sulla consegna o meno al Belgio della professionista che fu arrestata su mandato d’arresto europeo il 17 gennaio. Nel frattempo, su decisione dei giudici, è tornata in libertà, solo col divieto di espatrio. La Corte milanese aveva chiesto dettagli sulle finalità della consegna, per sapere, in pratica, se si tratta di un mandato d’arresto solo per interrogare in Belgio la donna. Chiarimenti mai arrivati finora dalle autorità di Bruxelles. Bellini, secondo i magistrati belgi, avrebbe avuto "un ruolo importante nell’ambito del rimpatrio dei contanti" – ossia le presunte tangenti – "provenienti dal Qatar" assieme "a Silvia Panzeri", figlia dell’ex eurodeputato.