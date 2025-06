Proteici e vegani. Il buono degli spaghetti senza più rinunce

Un connubio perfetto di tradizione e innovazione quello di Pasta Dalla Costa che ha deciso di rinnovare il proprio packaging per valorizzare l’autenticità dei suoi prodotti, tutti rigorosamente Made in Italy. Dal 1993 il pastificio con sede a Castelminio, in provincia di Treviso, grazie alla selezione di grani duri di qualità e ingredienti naturali ha creato oltre 100 formati adatti a ogni esigenza. In particolare la Linea tricolore aromatizzata, rende omaggio all’italianità, privilegiando una selezione accurata delle semole, dei vegetali e di un processo produttivo che segue la tradizione, fatta di trafilatura ruvida e grano 100% italiano.

Molto apprezzata anche la linea proteica, ideale per gli sportivi e per chi predilige un regime alimentare equilibrato senza rinunciare al gusto della tradizione italiana, e la linea veggy con semola integrale, grano duro, broccoli, spinaci, basilico, zucca e pepe nero. Un’altra importante scommessa del pastificio, presente in 52 paesi, è la linea Disney dedicata ai bambini, gluten free, con lenticchie rosse, farina di mais e riso. Tanti formati diversi che hanno permesso a Pasta Dalla Costa di commercializzare i propri prodotti in oltre 50 Paesi.

Se il gusto è ispirato alla tradizione l’innovazione è anche al centro delle tecnologie di produzione. Lo stabilimento di Castelminio è dotato di un sistema fotovoltaico composto da 780 pannelli solari che consentono di ottimizzare le risorse energetiche, risparmiando l’utilizzo di 45 tonnellate di petrolio l’anno e l’immissione di 100 tonnellate di CO2 nell’atmosfera. Inoltre un cogeneratore di energia elettrica e calore ci consente di sfruttare tutta l’energia termica e risparmiando il 20% di energia primaria, nonché l’emissione di 160 tonnellate di CO2 ogni anno.