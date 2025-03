Gettarono vernice gialla contro il dito di Cattelan in piazza Affari. Prosciolti tre attivisti di Ultima Generazione

Milano, 3 marzo 2025 – Avevano lanciato vernice lavabile sull’opera “Love” di Maurizio Cattelan, meglio conosciuta come 'il Dito', in piazza Affari a Milano, nel gennaio del 2023. Ora i tre attivisti del movimento ambientalista Ultima Generazione finiti a processo a Milano sono stati prosciolti. Lo ha deciso il giudice Maria Teresa Guadagnino, pronunciando una sentenza di non doversi procedere per deturpamento di beni mobili per difetto di querela.

La Procura milanese, che aveva chiesto l'assoluzione per la particolare tenuità del fatto, contestava infatti ai ragazzi il reato di imbrattamento di beni culturali, adesso riqualificato in quello più lieve di deturpamento, per il quale è però necessaria una querela.

Il Comune di Milano, che si era costituito parte civile chiedendo il risarcimento delle spese di pulizia, non aveva mai presentato una denuncia. Da qui la decisione del giudice. La derubricazione del reato era stata proposta anche dall'avvocato Gilberto Pagani, difensore dei giovani, in un passaggio della sua arringa. Il legale ha inoltre ricordato la dichiarazione rilasciata dallo stesso Cattelan in merito all'accaduto. "Non esiste il reato contestato - ha detto il difensore -, nel senso che non c'è stato un imbrattamento dell'opera. È inusuale che l'artista possa dire 'la mia opera non è stata rovinata, non mi sento offeso'". Lo stesso Tomaso Montanari, rettore dell'Università per stranieri di Siena e sentito in aula come consulente della difesa, aveva sottolineato come non vi fosse stato alcun danno.