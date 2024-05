Strade chiuse tra la Darsena e Sant'Ambrogio a Milano: la Street Parade Ecosociale manda in tilt il traffico

Milano, 1 maggio 2024 – Ha preso il via verso le 14.30 da piazza XXIV maggio la Street Parade Ecosociale (quella che un tempo era la May Day Parade) alla quale stanno partecipando circa 300 persone. La manifestazione sta attraversando alcune delle strade tra la Darsena e Sant’Ambrogio, che sono state chiuse al traffico, creando problemi alla circolazione.

Le strade chiuse

Questo il percorso della parata musicale, alla quale aderiscono Adl Cobas e Camera del non lavoro: piazza XXIV maggio, corso di Porta Ticinese, via Molino delle Armi, via De Amicis, via degli Olivetani, viale Papiniano verrà precorsa prima in direzione nord fino a piazza Aquileia e poi in direzione sud fino in piazza XXIV maggio, dove la manifestazione si fermerà e dove sono in programma dj set fino a mezzanotte.

Lo slogan

Lo slogan scelto dagli organizzatori per l’edizione 2024 è “Libera il tempo, salva il pianeta”. “È arrivato il momento – dicono gli organizzatori – di far convergere le nostre istanze contro lo sfruttamento capitalista in tutte le sue forme, che prosciuga il nostro tempo e il pianeta”.