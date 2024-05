Primo Maggio a Milano, slogan per la Palestina al corteo dei Cobas

Milano, 1 maggio 2024 – È partito verso le 14.30 da Porta Venezia il corteo organizzato dal sindacato di base Si Cobas per il Primo maggio. La manifestazione vuole unire le lotte per il lavoro con quelle per la pace e per la Palestina.

Primo Maggio a Milano, la manifestazione organizzata da Si Cobas (Foto Davide Canella)

“Contro economia di guerra e guerre del capitale”: è questo lo slogan scelto dal sindacato di base. Al corteo hanno partecipato circa un migliaio di persone. Tra i manifestanti anche un gruppo di attivisti pro Palestina che ha scandito cori per il Paese mediorientale. Tra i temi proposti dalla manifestazione c’era infatti anche “No al genocidio di Gaza”.