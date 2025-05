Loculi del cimitero e pareti esterne 5 mesi di lavoro, 800mila euro di spesa

Cinque mesi di lavoro (150 giorni per l’esattezza) e 800mila euro di spesa. Al via a metà maggio i lavori di riqualificazione del cimitero di via degli Orti ad Arese. Dopo gli episodi di odore nauseabondo tra i loculi del lotto 3 del cimitero, nei mesi scorsi sono stati fatti dei sopralluoghi dai tecnici comunali e della ditta di manutenzione, che hanno evidenziato la necessità di intervenire. E il Comune non ha perso tempo.

Il progetto prevede il rifacimento delle coperture dei porticati con nuove impermeabilizzazioni e nuove lattonerie, ripristino degli intonaci ammalorati delle pareti, rifacimento delle tinteggiature, sistemazione di parapetti in ferro e rifacimento delle vetrate. Questi interventi sono previsti per tutti i porticati nord, sud, est e ovest. E sono comprese anche le pareti esterne del cimitero. Per la zona “anfiteatro” è prevista la sistemazione della pavimentazione.

"Consapevoli dell’importanza di questo luogo di memoria e di rispetto per i nostri cari defunti, abbiamo chiesto all’impresa di fare in modo che i lavori si svolgano arrecando il minor disagio ai visitatori - dichiara il sindaco Luca Nuvoli -. Adotteremo le misure necessarie per garantire la sicurezza e l’accessibilità. Non è prevista la chiusura del cimitero, ma all’occorrenza e a seconda del tipo di intervento in corso, alcune zone potrebbero temporaneamente e fasi alterne non essere accessibili. Siamo certi della collaborazione dei cittadini per consentire il miglioramento e la conservazione di questo luogo così importante per la nostra comunità".

L’area di cantiere sarà allestita nel parcheggio a ovest del cimitero che non sarà accessibile per tutta la durata dei lavori. Resterà disponibile l’area parcheggio a sud del cimitero, dall’altro lato della via degli Orti.

Ro.Ramp.