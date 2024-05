Corteo 1 Maggio 2024 a Milano, la diretta: sindacati in piazza con i lavoratori

Il tradizionale corteo, il dibattito e il concerto finale di Omar Pedrini per celebrare il Primo Maggio 2024 a Milano. Ma su tutto un solo tema: quello del lavoro e delle condizioni di lavoro, spesso al limite della sopravvivenza economica e fisica, come emerge dal drammatico report degli infortuni in Lombardia, troppo spesso legati a turni massacranti o scarsa sicurezza nei luoghi di lavoro.

Lo slogan scelto dai sindacati per il corteo, che si snoda da corso Venezia fino a piazza della Scala, è “Costruiamo insieme un'Europa di pace, lavoro e giustizia sociale”. Una sorta di manifesto programmatico della Festa del Lavoro 2024.