"Un viaggio nella pelle" può salvare la vita

"Un viaggio nella pelle": realtà virtuale, giochi e informazione per promuovere l’igiene delle mani. In occasione della Giornata mondiale dell’igiene delle mani, l’Asst Nord Milano ha promosso una mattinata di attività interattive e informative dedicate a grandi e piccoli, per sensibilizzare sull’importanza della corretta prevenzione dalle infezioni. Un evento che, all’ospedale Bassini ha coinvolto oltre cento persone, che hanno potuto vivere un’esperienza immersiva unica attraverso l’uso di visori per la realtà virtuale.

"I cittadini sono stati invitati a compiere un viaggio nella pelle, durante il quale, attraverso azioni quotidiane simulate – come toccare un carrello della spesa, un cellulare o una borsa – hanno potuto vedere comparire sulle mani virtuali batteri invisibili a occhio nudo, accompagnati da spiegazioni semplici ed efficaci sull’importanza di una corretta igienizzazione", ha spiegato Tommaso Russo, direttore generale dell’Asst Nord Milano. Circa 105 persone si sono così immerse in un viaggio 3D all’interno dei vari strati del derma, per capire in grazie alla realtà virtuale l’importanza di una corretta igiene delle mani: quando e come farla.

Durante la giornata, sono state operative anche delle postazioni del team Igiene mani all’ospedale di Sesto San Giovanni e alle Case di comunità. Qui i cittadini hanno ricevuto informazioni pratiche su come igienizzare correttamente le mani e un kit di prevenzione composto da materiale informativo, un gel igienizzante tascabile e per i più piccoli un palloncino colorato. Inoltre, per rendere la giornata ancora più coinvolgente per i più giovani, sono stati organizzati giochi educativi e attività interattive a tema igiene nei reparti di Pediatria e Neuropsichiatria infantile, al termine dei quali ogni bambino ha ricevuto un diploma di partecipazione "Guanti, a volte. Igiene delle mani, sempre".

"Un’iniziativa che ha unito tecnologia, educazione e divertimento per ricordare a tutti che un gesto semplice come lavarsi le mani può salvare la vita". Laura Lana