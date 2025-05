Atm e Net con Afol alla Filanda scatta la selezione per le assunzioni

Recruiting Day, oggi Atm e Net con Afol alla Filanda per selezionare personale da assumere. Una grande opportunità a Cernusco sul Naviglio per chi cerca lavoro e potrà ottenere la patente D e Cqc gratuitamente per guidare, bus, tram e filobus. Le società, infatti, offrono anche la formazione.

Tante le posizioni aperte nel settore del trasporto pubblico al centro dei colloqui: conducenti, tecnici, agenti di linea, operatori di stazione e anche ruoli per laureati e ingegneri.

L’appuntamento con gli esperti dell’Agenzia provinciale del lavoro è dalle 9.30 alle 13. Ingresso libero. Bar.Cal.