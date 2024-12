Prima della Scala da tutto esaurito. Quanto costano i biglietti e chi sono gli ospiti più attesi

Milano, 1 dicembre 2024 – Conto alla rovescia agli sgoccioli per l'appuntamento musicale e mondano più importante dell'anno a Milano: la Prima del Teatro alla Scala dove il sabato prossimo, 7 dicembre, andrà in scena La forza del destino di Giuseppe Verdi, diretta dal maestro Riccardo Chailly con la regia di Leo Muscato, e la superstar Anna Netrebko. La Forza del destino è il nono titolo verdiano di Riccardo Chailly alla Scala e la sua undicesima inaugurazione di stagione. E questa volta non si preannunciano sorprese come per il concerto dell’inaugurazione dell'anno pucciniano diretto proprio da Chailly saltato per sciopero e sostituito da una esecuzione probabilmente irripetibile di tre star come i Mariangela Sicilia, Anna Netrebko e Jonas Kaufmann l'accompagnamento al pianoforte di James Vaughn.

I super ospiti

Tra gli ospiti i tenori Placido Domingo e José Carreras, la soprano Rajina Kabaibanska, e il ministro della Cultura Alessandro Giuli. Assenti per impegni istituzionali il presidente Mattarella e la premier Meloni.

Tutto esaurito

Teatro al gran completo, sold out in platea e nei palchi, per il 7 e per quasi tutte le repliche. Pochissimi posti sono rimasti per la rappresentazione del 10 dicembre e del 2 gennaio. Da dire che il prezzo dei biglietti del tempio della lirica non ha mai spaventato il pubblico scaligero (per la Prima i prezzi vanno da 3.200 a 130 euro. Per le repliche, da 300 a 36 euro).

Il restauro

Per l'occasione la f acciata del Piermarini si presenterà libera dalle impalcature che l'hanno nascosta per mesi, dopo il restauro, tornando all'originale splendore.

Dominique Meyer

"Lascio una Scala felice, di buonumore, serena e in condizione economica molto forte" aveva infatti sottolineato il sovrintendete uscente Dominique Meyer (il successore è Fortunato Ortombina).