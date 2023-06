Milano Pride 2023: parata, orario, percorso. Gli ospiti al concerto finale

Milano, 23 giugno 2023 - Milano è pronta a tingersi dei colori dell’arcobaleno. Domani, sabato 24 giugno, andrà in scena la parata del Pride, evento dell’orgoglio LGBTQIA+. Quale sarà il percorso? E gli orari? Le strade chiuse? Ma soprattutto, chi parteciperà all’evento conclusivo all’Arco della Pace? Ecco tutte le informazioni.

E’ ormai arrivato al culmine il mese arcobaleno di Milano. Dopo gli incontri, le mostre, gli spettacoli e le iniziative diffuse per tutta la città durante il Pride Month 2023, va in scena la parata, la grande celebrazione di libertà, aperta a tutti, che parla di inclusività, diritti, democrazia e autodeterminazione.

Il percorso della parata sarà lo stesso dello scorso anno.

Ore 15: concentramento in Via Vittorio Pisani, davanti a Stazione Centrale

Ore 16: partenza del corteo da piazza Repubblica. Proseguirà, poi, lungo viale Monte Santo, passerà per i Bastioni di Porta Nuova, per piazza XXV Aprile, per i Bastioni di Porta Volta e viale Elvezia, fino all’Arena Civica.

Ore 18.30: la Parata a piedi arriva in Arco della Pace

Dalle 18.30 alle 24: all’Arco della Pace grande evento finale

All’ombra dell’Arco della Pace, è stato allestito il grande palco che ospita l'evento finale, con inizio previsto alle 18.30. La serata, che proseguirà fino a mezzanotte circa, prevede innanzitutto la presenza delle associazioni, le rivendicazioni della comunità Lgbtqia+ e i saluti delle istituzioni, oltre che momenti di approfondimento politico, con la presenza di attivisti esteri che racconteranno lo stato dei diritti nei loro paesi, in Europa e non. Non mancheranno poi momenti di intrattenimento e musica per cantare e ballare fino a tardi grazie agli artisti che, come ogni anno, partecipano all'evento a titolo gratuito.

L’evento finale arà trasmesso in streaming sul canale Youtube del Milano Pride per coinvolgere anche chi non ha potuto partecipare o chi è lontano. L’intero evento prevede il servizio di interpretariato in LIS.

Numerosi gli ospiti all’evento conclusivo. Ad accompagnare la serata, una staffetta di conduttori composta da Marta Pizzigallo, Alessio Viola, Elena Di Cioccio, Paolo Camilli e Victoria Cabello. Tra gli artisti che si alterneranno sul palco, ci saranno Baby K, Orietta Berti, Malika Ayane, i Coma_Cose, Ariete, Angelina Mango, Kaze, Antonino, i Santi Francesi, BigBoy, Ginevra, Italy Bares, Ethan, Kaput, MyDrama, Yosef, Evra, Blue Phelix, Osvaldo Supino, Matteo Romano, Luigi Strangis, Protopapa con Drama. Sono previsti inoltre tra gli ospiti Daniele Gattano, Debora Villa, Valentina Petrillo, Stefania Rocca, Francesca Cavallo e Simone Alliva. E’ inoltre prevista una impact performance curata da Angelo Cruciani ispirata al dialogo e alla rigenerazione del rispetto.