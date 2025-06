Guasto al centro radar. Si blocca il traffico aereo

Nei cieli di Lombardia, Piemonte e Liguria nessun aereo. Una sera e un inizio notte sgombro di luci, per un guasto al sistema di controllo radar dell’area, basato a Linate. Impossibile atterrare a Milano, Genova e Torino. Impossibile anche sorvolare quest’area del Paese. Due ore di blocco totale e una falsa ripartenza, prima del ritorno progressivo alla normalità. Ripercussioni pesanti anche sugli scali delle zone limitrofe, compresa Pisa dove acune compagnie aeree hanno dato assistenza con viveri e acqua ai passeggeri bloccati. Chi era in volo è stato deviato altrove, chi doveva atterrare è stato dirottato su altri scali, chi doveva partire è rimasto ai cancelli, in attesa di un aereo che non è partito. Il caos ha messo Ko Linate, Malpensa, Orio, Caselle e il sistema ligure per poi rientrare progressivamente nel corso delle ore successive. Tutto è iniziato alle 21 circa, quando l’Enav ha riscontrato un rallentamento del sistema di trasmissione dati nel centro radar di Peschiera Borromeo, affacciato sullo scalo di Linate. Per questo "al fine di garantire i più elevati standard di sicurezza operativa, è stato deciso di sospendere temporaneamente le partenze e gli arrivi negli aeroporti interessati".

La conferma delle conseguenze della decisione prudenziale di Enav è evidenziata anche dall’Associazione aeroporti lombardi, che segnalava lo stop ai voli e prevedeva già in serata. "Forti disagi probabili almeno fino alla mattina". Si è proceduto a deviare gli aerei: 322 voli, con un ritardo di almeno 163 minuti. Alle 22, il picco del disagio: stop a tutti i sorvoli nel Nord-Ovest, cielo sgombro nel quadrante Torino, Milano, Modena. Importanti i ritardi accumulati: all’aeroporto di Linate si era registrata oltre un’ora e mezza per il volo Ita Milano-Brindisi e quasi due ore per quello di Aeroitalia verso Cagliari. Anche all’aeroporto di Torino il ritardo stimato era di 90 minuti, con il volo AirFrance verso Parigi Charles De Gaulle slittato dalle 21.05 alle 22.30; stesso ritardo per il volo Ryanair delle 21.25 verso Charleroi, la cui partenza era stimata per le 22.55. A Orio al Serio i ritardi andavano dai 25 minuti fino a oltre un’ora e 15. I primi decolli sono ripresi alle 23. Un guasto simile, per conseguenze e dinamica, si era già verificato lo scorso 20 ottobre, quando la medesima area vide lo stop a decolli e partenze per un problema ai sistemi dell’Enav.

Ivan Albarelli