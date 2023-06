Milano Pride 2023, oggi la parata arcobaleno: percorso, orari e strade chiuse. Concerto finale all’Arco della Pace, gli ospiti

Milano, 24 giugno 2023 – E’ il giorno della parata arcobaleno, evento clou del Pride Month 2023 a Milano, mese dedicato all’orgoglio gay, alla parità di diritti di genere e all'amore in ogni forma, in cui si sono svolti incontri, mostre spettacoli e altre iniziative nel capoluogo lombardo e in tutta Italia. Ecco tutte le informazioni.

Dopo gli incontri, le mostre, gli spettacoli e le iniziative diffuse per tutta la città durante il Pride Month 2023, va in scena la parata, la grande celebrazione di libertà, aperta a tutti, che parla di inclusività, diritti, democrazia e autodeterminazione. Numerosi i carri allestiti che prenderanno parte alla sfilata, ma anche tantissime persone a piedi con bandiere, striscioni e cartelli. La musica accompagnerà il corteo in tutto il suo percorso.

Una manifestazione per i diritti Lgbt

La mobilitazione comincerà con il ritrovo in Via Vittorio Pisani (in mattinata la strada è chiusa per l’allestimento dei carri) , davanti alla stazione Centrale di Milano. Alle 16 da piazza Repubblica partirà il corteo che passerà da viale Monte Santo, dai Bastioni di Porta Nuova, da piazza XXV Aprile, dai Bastioni di Porta Volta, da viale Elvezia e dall'Arena Civica fino all'Arco della Pace. Proprio all'Arco della Pace dalle 18:30 alle 24 è previsto l'evento finale per il quale è stato allestito un grande palco.

L'avvio del corteo del Gay Pride a Milano davanti alla Stazione Centrale

Per permettere il passaggio della parata, ci saranno alcune modifiche alla viabilità. Dalle 8 di questa mattina è chiusa al traffico di entrambe le carreggiate di via Vittor Pisani, nel tratto compreso tra piazza della Repubblica e piazza Duca d’Aosta. Dalle 16 partenza della parata lungo l’itinerario descritto nel paragrafo precedente, con relativa chiusura al traffico delle strade interessate ( viale Elvezia solo la carreggiata contromano lato parco). Tutti i carri partecipanti alla parata, giunti in via Melzi d’Eril all’intersezione con corso Sempione, saranno deviati in corso Sempione carreggiata centrale in direzione della periferia, nel tratto compreso tra via Melzi d’Eril e via Massena, dove procederanno alle operazioni di disallestimento. Alle200 circa giungerà in piazza Sempione la coda della manifestazione

Per quanto riguarda il trasporto pubblico, l'Atm, azienda dei trasporti milanesi, ha comunicato che dalle 14 circa alcune linee potrebbero essere rallentate, terminare prima del capolinea o cambiare temporaneamente strada. Si tratta dei tram 1, 2, 4, 5, 9, 10, 12, 14 e 33 e dei bus 43, 57, 60, 81 e 94. Saranno forniti aggiornamenti in tempo reale sui cambiamenti del servizio sulla app e sull'account Twitter di Atm.

Chi prenderà parte alla parata arcobaleno? Tante, tantissime persone. Non sarà però presente, per motivi personali, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Ma due giorni fa, a Palazzo Marino, ha incontrato gli esponenti delle famiglie arcobaleno e del mondo Lgbtq+ con cui l'amministrazione ha deciso di aprire un tavolo tecnico di confronto sui temi più urgenti, come quello delle trascrizioni dei figli delle coppie dello stesso sesso. Mentre ieri, sul suo profilo Instagram, ha postato una fotografia che lo immortala accanto a un’automobile arcobaleno.

Sala posa vicino a un'auto arcobaleno, 'Pride più che mai'

Non mancherà il Partito Democratico, che sfilerà in prima linea per i diritti delle famiglie arcobaleno, delle persone intersessuali e per il contrasto alle discriminazioni omobitransfobiche con il suo carro realizzato insieme al gruppo Socialisti&Democratici del Parlamento europeo. Il Pd sarà nelle vie del centro di Milano per il Pride insieme, tra gli altri, alla segretaria nazionale Elly Schlein, al capogruppo al Parlamento europeo Brando Benifei e all'onorevole Alessandro Zan.

Dopo la splendida parata di Roma, anche +Europa sfilerà con un suo carro, insieme agli amici di Radicali Italiani, dell'Associazione Enzo Tortora, e di Certi Diritti. A guidare la delegazione il segretario di +Europa, Riccardo Magi, e il deputato Benedetto Della Vedova. All’evento parteciperanno anche Alleanza Verdi Sinistra e Reti Civiche.

Non solo, ci sarà il Movimento 5 Stelle con un'ampia delegazione. “Avremo un carro M5S ideato e voluto dagli attivisti locali e con me ci saranno la senatrice Elena Sironi, il senatore Bruno Marton, la consigliera regionale Paola Pizzighini, il coordinatore cittadino Daniele Pesco e tanti altri esponenti della comunità pentastellata”, ha detto la senatrice Alessandra Maiorino, coordinatrice del comitato M5S Politiche di genere e Diritti Civili.

All’ombra dell’Arco della Pace, è stato allestito il grande palco che ospita l'evento finale, con inizio previsto alle 18.30. La serata, che proseguirà fino a mezzanotte circa, prevede innanzitutto la presenza delle associazioni, le rivendicazioni della comunità Lgbtqia+ e i saluti delle istituzioni, oltre che momenti di approfondimento politico, con la presenza di attivisti esteri che racconteranno lo stato dei diritti nei loro paesi, in Europa e non. Ad accompagnare la serata, una staffetta di conduttori composta da Marta Pizzigallo, Alessio Viola, Elena Di Cioccio, Paolo Camilli e Victoria Cabello. L’evento finale sarà trasmesso in streaming sul canale Youtube del Milano Pride per coinvolgere anche chi non ha potuto partecipare o chi è lontano. L’intero evento prevede il servizio di interpretariato in LIS.

Il Gay Pride all'Arco della Pace a Milano

Non mancheranno momenti di intrattenimento e musica per cantare e ballare fino a mezzanotte grazie agli artisti che, come ogni anno, partecipano all'evento a titolo gratuito. Tra i cantanti che si alterneranno sul palco, ci saranno Baby K, Orietta Berti, Malika Ayane, i Coma_Cose, Ariete, Angelina Mango, Kaze, Antonino, i Santi Francesi, BigBoy, Ginevra, Italy Bares, Ethan, Kaput, MyDrama, Yosef, Evra, Blue Phelix, Osvaldo Supino, Matteo Romano, Luigi Strangis, Protopapa con Drama. Sono previsti inoltre tra gli ospiti Daniele Gattano, Debora Villa, Valentina Petrillo, Stefania Rocca, Francesca Cavallo e Simone Alliva. E’ inoltre prevista una impact performance curata da Angelo Cruciani ispirata al dialogo e alla rigenerazione del rispetto.

Alla mezzanotte del 24 giugno ci si saluta per ritrovarsi all'ultimo appuntamento, domenica 25 giugno, in teatro. L’evento conclusivo del Pride Month è Sempre liber3-Pride on Stage 2023, che alle 20:30 vedrà un'esplosione di creatività sul palco del Teatro Elfo Puccini, in una serata dedicata all’arte queer in tutte le forme, in collaborazione con Alchemico 3.