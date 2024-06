Pride sotto la pioggia a Milano: scatta l’allerta gialla per temporali e raffiche di vento

A Milano si preannuncia un Pride sotto la pioggia: alle 14 è infatti scattata l'allerta gialla (ordinaria) per temporali, diramata dal centro monitoraggio rischi naturali di Regione Lombardia, che durerà fino alle ore 6 di domani, domenica 30 giugno.

"È prevista - avverte in una nota Palazzo Marino - la possibilità di forti raffiche di vent o nel corso del pomeriggio e della serata di oggi". È allerta gialla anche per rischio idrogeologico dalle 16 di oggi alle 9 di domani. Il centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile - viene assicurato - sarà attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città.

Durante l'allerta meteo il Comune di Milano invita "i cittadini e le cittadine a non sostare nei sottopassi, nelle aree a rischio esondazione di Seveso e Lambro, sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. È importante anche prestare attenzione ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all'aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo"