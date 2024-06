La parata arcobaleno tinge le vie della città: la diretta del Milano Pride 2024

11:57

Milano Pride, il percorso della parata

A Milano è il giorno del Pride, la festa per i diritti LGBTQIA+ organizzata da Arcigay Milano in collaborazione con le associazioni del Coordinamento Arcobaleno e col patrocinio del Comune di Milano. Il serprentone che tingera coi colori dell'arcobaleno le vie della città partirà dalla Stazione Centrale. Per le 15 infatti è previsto il concentramento in via Vittor Pisani. Dopo circa una mezz'ora il corteo si muoverà da piazza Repubblica lungo viale della Liberazione. Poi dritto senza soste verso l'Arco della Pace dove dalle 18 (orario previsto d'arrivo) a notte inoltrata andrà in scena una grande festa